Норвегия отменяет большинство COVID-ограничений 25 сентября

Об этом заявила премьер-министр Солберг, сообщает ЕП .

Ограничения перестанут действовать с 16:00 25 сентября.



Читайте также: Дания стала первой страной в ЕС, которая отменила карантин

"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии", - заявила Солберг.

Премьер отметила, что "жить с вирусом" придется, видимо, еще много лет, однако вакцинация позволяет не прибегать к чрезвычайным мерам.



Читайте также: Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом



В Норвегии первой дозой привиты более 90% взрослых, через месяц они будут защищены.



Минздрав рекомендовал отменить требование соблюдения дистанции, ограничения на встрече и массовые мероприятия. В то же время рекомендовали сохранить требование изолироваться, если человек подозревает или знает о болезни.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb