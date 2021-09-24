Норвегия отменяет большинство COVID-ограничений 25 сентября
Правительство Норвегии отменяет почти все ограничения, действовавшие в связи с эпидемией коронавируса
Об этом заявила премьер-министр Солберг, сообщает ЕП .
Ограничения перестанут действовать с 16:00 25 сентября.
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"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии", - заявила Солберг.
Премьер отметила, что "жить с вирусом" придется, видимо, еще много лет, однако вакцинация позволяет не прибегать к чрезвычайным мерам.
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В Норвегии первой дозой привиты более 90% взрослых, через месяц они будут защищены.
Минздрав рекомендовал отменить требование соблюдения дистанции, ограничения на встрече и массовые мероприятия. В то же время рекомендовали сохранить требование изолироваться, если человек подозревает или знает о болезни.
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