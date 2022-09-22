Норвегия отменила упрощенный визовый режим для россиян

Об этом сообщает Директорат иммиграции Норвегии.

Норвегия присоединилась к решению ЕС о приостановке упрощенного визового режима с РФ, которая начала действовать с 12 сентября. Страна не является частью Европейского Союза, однако входит в Шенгенское соглашение.

С сегодняшнего дня визовый сбор для россиян увеличивается с €35 до €80. Время рассмотрения виз увеличится с 10 до 15 дней, а в отдельных случаях – до 45.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Норвегией было подписано в 2007 году. Общая протяженность норвежско-российской границы составляет 198 км, а жители Кольского полуострова массово ездили в Норвегию в магазины, так что россияне очень активно воспользовались возможностью получить визы сроком до 5 лет.

Остальные страны, входящие в Шенгенское соглашение - Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша - уже запретили въезд для граждан России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb