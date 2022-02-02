Норвегия отменила большинство карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна отменила большинство COVID-ограничений
Об этом сообщает The Guardian.
Йонас Гар Стере отметил, что Норвегия отменит большую часть своих мер по сдерживанию COVID-19, поскольку всплеск заболевания вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.
Так, рестораны снова смогут подавать алкоголь после 11 вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а ограничения в 10 посетителей в частных домах будут сняты. Срок самоизоляции после положительного теста на COVID-19 был сокращен до четырех дней.
Изменения вступили в силу 2 февраля с 23:00. Остальные ограничения могут быть сняты уже 17 февраля, если ситуация с вирусом будет развиваться "должным образом".
Как добавил Йонас Гар Стере, ограничения могут ввести в будущем, а пока рекомендуется по-прежнему соблюдать социальную дистанцию.
- Напомним, Дания первой из стран ЕС отменила все карантинные ограничения.
- Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля.
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