Норвегия отказалась пропускать российские грузы на остров Шпицберген, РФ ответила угрозами
Норвегия не позволила РФ провозить грузы в российский поселок Баренцбург на Шпицбергене из-за санкций, Россия пригрозила "изменением суверенитета" Шпицбергена
Об этом сообщает NRK .
Отмечается, что Норвегия не разрешила российской горнодобывающей компании Арктикуголь провозить грузы в российскую деревню Баренцбург из-за санкций. Он находится на Шпицбергене (территория Норвегии).Министерство иностранных дел Норвегии 15 июня отклонило заявку на транспортировку 20 тонн российских товаров. "Арктикуголь" утверждает, что "это может привести к гуманитарному кризису".
Посольство России направило норвежскому МИД письмо с просьбой сделать исключение из санкций, однако его отклонили, сославшись на положение об обеспечении независимости Украины.
Теперь в Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".
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