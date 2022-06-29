Об этом сообщает NRK .

Отмечается, что Норвегия не разрешила российской горнодобывающей компании Арктикуголь провозить грузы в российскую деревню Баренцбург из-за санкций. Он находится на Шпицбергене (территория Норвегии).

Министерство иностранных дел Норвегии 15 июня отклонило заявку на транспортировку 20 тонн российских товаров. "Арктикуголь" утверждает, что "это может привести к гуманитарному кризису".

Посольство России направило норвежскому МИД письмо с просьбой сделать исключение из санкций, однако его отклонили, сославшись на положение об обеспечении независимости Украины.

Теперь в Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".

26 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

29 июня Россия пригрозила Литве войной из-за "блокады" Калининграда.

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