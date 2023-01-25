Норвегия освободила из СИЗО сбежавшего из России экс-командира ЧВК Вагнера
Беглец и боевик ЧВК Вагнера Андрей Медведев вышел из следственного изолятора в Норвегии, ранее мужчина просил политического убежища
Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на представителя миграционной полиции Норвегии Йон Андреаса Йохансена.
Норвежский правоохранитель заявил, что "больше нет" причин держать Андрея Медведева в следственном изоляторе, несмотря на "приказ о специальном месте жительства". Так что беглеца из России и боевика ЧВК Вагнера освободили из-под стражи.
Норвежский адвокат Медведева Бринюльф Риснес сообщил газете Dagbladet, что его клиент был недоволен строгими мерами безопасности, поэтому норвежская полиция поместила его под стражу. Риснес назвал "умным решением" освободить Медведева снова. "Я еще не знаю, какой будет договоренность по нему", - цитирует слова адвоката Dagbladet.
- Напомним, командир первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирался дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
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