Норвегия опережает Россию по объему поставок газа в ЕС
Королевство Норвегия нарастила добычу природного газа из своих месторождений
По данным норвежской газовой компании GASSCO, ноябрьские поставки норвежского газа выросли до 331 млн кубометров в сутки, тогда как "Газпром" поставляет в страны Европы (кроме Турции) 322 млн кубометров газа в сутки, информирует Еспресо.TV .
На этот факт обращает внимание новостной портал из Санкт-Петербурга Rosbalt, объявленного властями РФ "иностранным агентом".
Вместе с тем, это может означать, что "Газпром" пока "отказался выставлять на свою биржу дополнительные объемы газа и сфокусировался на долгосрочных контактах".
Тем временем газовое противостояние крупнейших газодобывающих стран Европы – РФ и Норвегии – приобретает особую остроту в связи с завершением строительства газопровода Baltic Pipe, с помощью которого должны начаться поставки газа из Норвегии в Польшу.
"Руководство Польши считает, что это поможет снизить зависимость от российского газа. Однако, напоминают отраслевые эксперты, реализация этого желания зависит от того, сможет ли Норвегия поддерживать необходимый объем добычи", - заключает Rosbalt.
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