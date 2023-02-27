Об этом сообщает Норвежская боксерская ассоциация.

Норвежцы решили не участвовать в чемпионатах мира и других турнирах, проводимых под эгидой IBA (Международной боксерской ассоциации), на которые будут допущены российские и белорусские спортсмены.

Решение бойкотировать турниры касается не только норвежских боксеров, но и судей и официальных лиц этой страны.

Ранее IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, разрешила представителям России и Беларуси выступать на чемпионате мира под собственными флагами. После этого о бойкоте ЧМ-2023 объявили США, Польша, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.

В 2023 году мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский - с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).