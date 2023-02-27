Норвегия объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов
Сборная Норвегии по боксу будет бойкотировать чемпионат мира из-за участия в нем команд России и Беларуси
Об этом сообщает Норвежская боксерская ассоциация.
Норвежцы решили не участвовать в чемпионатах мира и других турнирах, проводимых под эгидой IBA (Международной боксерской ассоциации), на которые будут допущены российские и белорусские спортсмены.
Решение бойкотировать турниры касается не только норвежских боксеров, но и судей и официальных лиц этой страны.
Ранее IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, разрешила представителям России и Беларуси выступать на чемпионате мира под собственными флагами. После этого о бойкоте ЧМ-2023 объявили США, Польша, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.
В 2023 году мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский - с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).
- 9 февраля Федерация бокса США заявила об отказе участвовать в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения допустить россиян и белорусов на турниры под национальными флагами.
- 21 февраля стало известно, что сборная Польши также будет бойкотировать чемпионат мира – 2023 по боксу.
- 22 февраля о бойкоте ЧМ по боксу объявила Украина.
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