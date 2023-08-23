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Норвегия обвинила Meta в нарушении правил конфиденциальности

23 августа, 2023 среда
16:32
Мир

Норвежский регулятор заявил в суде, что материнская компания Facebook – Meta Platforms – нарушает европейские правила конфиденциальности данных

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Meta была оштрафована более 94 тыс. долларов в день с 14 августа за нарушение конфиденциальности пользователей путем сбора данных пользователей и использования их для таргетинга на них.

Владелец Facebook и Instagram требует временного запрета на приказ, налагающий ежедневный штраф в течение следующих трех месяцев.

Также юрист, представляющая регулятор Datatilsynet, заявила, что штраф действует, поскольку Meta не соблюдает Европейский общий регламент защиты данных (GDPR).

Мета сообщила суду во вторник, что уже обязалась запрашивать согласие пользователей и что регулятор использовал "ускоренный процесс", который был ненужным и не дал компании достаточно времени для ответа.

В то же время Datatilsynet заявляет, что непонятно, когда и как Meta будет запрашивать согласие пользователей и что в это время права пользователей нарушаются.

Кроме этого, Datatilsynet может сделать штраф постоянным, передав свое решение Европейскому совету по защите данных, имеющему на это полномочия, если согласится с решением норвежского регулятора. Это также может расширить территориальную сферу решения на остальную Европу.

Reuters напоминает, что Норвегия не член Европейского Союза, но является частью единого европейского рынка.

  • С августа социальные сети Facebook и Instagram в Норвегии с августа временно запретили отслеживать пользователей в интернете для таргетирования рекламы.
Технологии
Норвегия
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