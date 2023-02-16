Норвегия обсуждает пакет помощи Украине на почти €7 млрд: Зеленский обратился в парламент страны
16 февраля Владимир Зеленский выступил перед норвежским парламентом, представившим пятилетний пакет помощи Украине на 75 млрд норвежских крон
Об этом пишет телерадиокомпания NRK .
"Суверенные государства имеют право защищать себя и имеют право получать помощь от друзей для самозащиты. Война России против Украины нарушает все эти принципы, которые определяют Норвегию и наши национальные интересы. Поэтому борьба украинцев - это также и наша борьба" - заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере перед выступлением президента Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев норвежского Стортинга за поддержку Украины:
"Норвежский вклад в это исторический. Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, защищающей наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", - заявил глава государства.
Так, Норвегия договорилась о выделении Украине 75 млрд норвежских крон (почти €7 млрд – ред.), с ежегодным выделением 15 млрд. Пакет помощи получил название "Программа Нансена": поддержка будет как военной, так и гражданской.
"Мы не знаем, что произойдет за этот период в 5 лет. Но мы знаем, чего не произойдет: Россия не преодолеет наше единство, Кремль не сделает террор и запугивание новой реальностью для Европы. Российский флаг не останется над оккупированными территориями Украины. Это так точно, как ваши NASAMS, защищающие небо Украины" - заявил Владимир Зеленский.
- Напомним, в парламенте Норвегии рассматривался пакет, предложенный премьер-министром Йонасом Гар Стере: 75 миллиардов норвежских крон могут выделить Украине в рамках помощи в течение пяти лет
- Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard II.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное