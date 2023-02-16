Об этом пишет телерадиокомпания NRK .

"Суверенные государства имеют право защищать себя и имеют право получать помощь от друзей для самозащиты. Война России против Украины нарушает все эти принципы, которые определяют Норвегию и наши национальные интересы. Поэтому борьба украинцев - это также и наша борьба" - заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере перед выступлением президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев норвежского Стортинга за поддержку Украины:

"Норвежский вклад в это исторический. Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, защищающей наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", - заявил глава государства.

Так, Норвегия договорилась о выделении Украине 75 млрд норвежских крон (почти €7 млрд – ред.), с ежегодным выделением 15 млрд. Пакет помощи получил название "Программа Нансена": поддержка будет как военной, так и гражданской.

"Мы не знаем, что произойдет за этот период в 5 лет. Но мы знаем, чего не произойдет: Россия не преодолеет наше единство, Кремль не сделает террор и запугивание новой реальностью для Европы. Российский флаг не останется над оккупированными территориями Украины. Это так точно, как ваши NASAMS, защищающие небо Украины" - заявил Владимир Зеленский.