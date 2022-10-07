Норвегия направила судно для проверки подводного газопровода в Германию из-за опасений диверсий
Норвегия направила специальное судно для инспекции своего газопровода в Балтийском море из-за опасений возможных диверсий после того, как два трубопровода Nord Stream повредились из-за взрывов
Об этом сообщает Reuters .
"Норвегия направила специальное судно для проверки подводного газопровода в Германию из-за проблем с безопасностью после подозрительного саботажа в прошлом месяце на двух трубопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - говорится в сообщении.
Судно Havila Subsea, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено для обследования трубопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до терминала Dornum в Германии.
Europipe II является, пожалуй, главным норвежским газопроводом.
"Серьезное прерывание потока газа в Германию может повлечь за собой политическое давление, которое изменит динамику текущего противостояния с Россией", - считает старший преподаватель Королевской военно-морской академии Норвегии Тор Ивар Строммен.
Источник Reuters сообщил, что Норвегия проверяет критически важную нефтегазовую инфраструктуру, включая трубопроводы, наличие взрывчатых веществ или попыток диверсий.
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