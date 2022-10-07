Об этом сообщает Reuters .

"Норвегия направила специальное судно для проверки подводного газопровода в Германию из-за проблем с безопасностью после подозрительного саботажа в прошлом месяце на двух трубопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - говорится в сообщении.

Судно Havila Subsea, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено для обследования трубопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до терминала Dornum в Германии.

Europipe II является, пожалуй, главным норвежским газопроводом.

"Серьезное прерывание потока газа в Германию может повлечь за собой политическое давление, которое изменит динамику текущего противостояния с Россией", - считает старший преподаватель Королевской военно-морской академии Норвегии Тор Ивар Строммен.

Источник Reuters сообщил, что Норвегия проверяет критически важную нефтегазовую инфраструктуру, включая трубопроводы, наличие взрывчатых веществ или попыток диверсий.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября стало известно о сразу трех подводных авариях на трубопроводах "Северного потока" и "Северного потока - 2". Российский оператор газопроводов назвал их "беспрецедентными", а немецкие специалисты видят в их возникновении диверсии, не исключено, что со стороны России. Потом появились фото с места событий.

Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря.

Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и ищут виновных в подрывах. Осмотр места преступления, которое полиция безопасности провела на газопроводах Nord Stream 1 и 2, завершен, – следствие.

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