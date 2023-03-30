Норвегия намерена передать Украине 12 дизель-поездов: первые четыре могут прибыть к лету
Норвегия намерена передать Украине 12 дизель-поездов. В стране считают, что этот подарок поможет доставлять гуманитарную помощь, включая еду
Об этом изданию Nettavisen рассказал министр транспорта Йон-Ивар Нигорд.
"Наверное, к лету мы можем отправить четыре из них, а за год, возможно, еще восемь", - сказал он.
"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы, - ред.) находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", - добавил министр.
Чиновник подчеркнул, что Норвегия хочет внести свой вклад как нация.
- Ранее Норвегия передала Украине временные мосты , которые установили на деоккупированных территориях.
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