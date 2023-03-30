Об этом изданию Nettavisen рассказал министр транспорта Йон-Ивар Нигорд.

"Наверное, к лету мы можем отправить четыре из них, а за год, возможно, еще восемь", - сказал он.

"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы, - ред.) находятся в состоянии войны, и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", - добавил министр.

Чиновник подчеркнул, что Норвегия хочет внести свой вклад как нация.