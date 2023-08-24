Норвегия может предоставить Украине истребители F-16, – TV2
Норвегия решила вслед за Данией и Нидерландами подарить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения F-16
Об этом изданию TV2 сообщили несколько информированных источников.
Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16. При этом их количество не уточняется.
В своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил эмодзы с намеком на решение Норвегии.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве в четверг, в День Независимости Украины, отмечает издание.
Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.
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