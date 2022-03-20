Норвегия хочет эвакуировать украинцев напрямую через авиасообщение, – украинская журналистка в Норвегии
Марьяна Могитич-Питковская подчеркнула, что "воздушный мост" важен, чтобы максимально упростить дорогу из Украины в Норвегию
"Различные международные организации обращаются по поводу опасных сигналов, что украинцы на границах попадают в неприятные ситуации, связанные с торговлей людьми, сутенерством и так далее. Поэтому, чтобы максимально минерализовать такие ситуации, правительство Норвегии будет рассматривать запуск таких специальных авиарейсов для украинских беженцев", – подчеркнула она в эфире Espreso.TV.
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Также журналистка отметила, что сегодня в Норвегии 3000 тысяч украинских беженцев. В общей сложности норвежское правительство ожидает около 300 тыс. украинцев.
"В Норвегии проходит множество мер в поддержку Украины. Сегодня к акциям присоединяются не просто диаспора и украинцы, но и люди разных национальностей, а также власть, представители разных партий", - добавила она.
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