Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Black Hornet, которыми удобно вести разведку в условиях городских боев

Об этом сообщают в заявлении министерства обороны Норвегии.

"Стоимость будет составлять до 90 миллионов норвежских крон ($9,26 млн). Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Это будет финансироваться фондом под руководством Великобритании, в который Норвегия внесла 400 миллионов норвежских крон", - говорится в сообщении.

Отмечают, что украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российским вторжением.

Такой дрон используют в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что он прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах.

Прибавляют, что также приобретут систему борьбы с беспилотниками Nightfighter от британской SteelRock Technologies. Она обеспечивает защиту от беспилотников путём эффективного глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей, артиллерийских позиций и других важнейших ресурсов.

"Норвегия и Великобритания остаются настроенными стоять бок о бок с Украиной. Эти передовые беспилотники помогут дать украинским войскам жизненно важное преимущество на поле боя", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

23 августа мы писали, что Министерство обороны США готовится заключить контракт на передачу Украине десяти беспилотников-камикадзе большой дальности Switchblade 600.

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