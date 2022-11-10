Норвегия и Нидерланды суммарно передадут в поддержку Украины около 250 млн евро
Норвежское и Нидерландское правительства выделят в поддержку Украины около 250 млн евро, которые передадут Международному фонду под руководством Великобритании
Об этом сообщили на сайте правительства Норвегии и на сайте минобороны Нидерландов.
Так Норвегия выделит в поддержку Украины 1,5 млн. крон (около 150 млн евро). Эти деньги идут вдобавок к 400 млн крон, которые Норвегия пожертвовала фону раньше. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам отмечает, что это финансирование использовали, чтобы приобрести беспилотники, оборудование для их глушения и артиллерийские снаряды.
Также отмечают, что новые пожертвования являются частью 3 млрд крон, которые Норвегия пообещала выделить на военную помощь Украине в конце сентября.
Нидерланды также направят 100 млн евро в поддержку Украины. Отмечают также, что первые контракты на поставку оружия будут заключены до конца 2022 года.
Международный фонд Украины занимается закупкой необходимой Украине военной техники непосредственно от оборонно-промышленного комплекса. Великобритания является основным донором фонда, однако присоединиться к нему могут и другие страны.
- 30 сентября стало известно, что Норвегия выделит 3 млрд крон на военную помощь Украине в 2022 году.
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