Норвегия и Дания передадут Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов

Об этом объявили в министерствах обороны Дании и Норвегии, передает Baha .

"Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах. Норвегия внесет свой вклад там, где мы можем. Для безопасности как Европы, так и Норвегии важно, чтобы Украине удалось отразить нападение России", - заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

В министерстве добавили, что эта помощь дополнит решение Дании о передаче Украине 19 самоходных гаубиц Caesar.