Норвегия и Дания передадут Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия и Дания будут сотрудничать для предоставления Украине 8 тыс. артснарядов. Осло отправит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген – соответствующие взрывники
Об этом объявили в министерствах обороны Дании и Норвегии, передает Baha .
"Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах. Норвегия внесет свой вклад там, где мы можем. Для безопасности как Европы, так и Норвегии важно, чтобы Украине удалось отразить нападение России", - заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.
В министерстве добавили, что эта помощь дополнит решение Дании о передаче Украине 19 самоходных гаубиц Caesar.
- Ранее стало известно, что Норвегия намерена передать Украине 12 дизель-поездов. Ими, в частности, будут возить гуманитарку.
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