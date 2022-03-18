Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стоере, передает Reuters.



"Норвегия считает, что страна примет около 30 тыс. украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 тыс., поскольку больше людей сбежит от российского вторжения", - рассказал он в парламенте.



Если в Норвегию прибудет 100 тыс. украинцев, их придется размещать на спортивных аренах, складах и даже в палатках.



Сейчас в страну приехало около 2 тыс. беженцев. Правительство сообщило, что вскоре разместит еще 5250 украинцев, в том числе тех, кто сначала уехал в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

Напомним, Канада начала официально принимать беженцев из Украины.

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