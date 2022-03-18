Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев
Норвегия рассчитывает принять около 30 тыс. беженцев из Украины, однако готовится разместить у себя до 100 тыс. человек
Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стоере, передает Reuters.
"Норвегия считает, что страна примет около 30 тыс. украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 тыс., поскольку больше людей сбежит от российского вторжения", - рассказал он в парламенте.
Если в Норвегию прибудет 100 тыс. украинцев, их придется размещать на спортивных аренах, складах и даже в палатках.
Сейчас в страну приехало около 2 тыс. беженцев. Правительство сообщило, что вскоре разместит еще 5250 украинцев, в том числе тех, кто сначала уехал в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.
- Напомним, Канада начала официально принимать беженцев из Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное