Норвегия готова приютить 2,5 тысячи украинских беженцев из Молдовы
Правительство Норвегии предложило убежище для 2 500 украинских беженцев, находящихся на территории Молдовы
Об этом пишет schengenvisainfo.
Правительство Норвегии обеспечит персонал для эвакуации 550 пациентов.
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель посетила внеочередное заседание Министров внутренних дел ЕС в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине. Рассмотренные темы включали ситуацию с беженцами, контроль внешних границ ЕС и другие вопросы безопасности.
В этой связи министр отметила, что для Норвегии важно как можно быстрее начать принимать беженцев из Молдовы. По ее словам, нужно также контролировать, чтобы преступники не пытались эксплуатировать находящихся в кризисной ситуации людей, отметив, что норвежское правительство будет помогать в этом и бороться с торговлей людьми.
"Также существует риск, что люди, не имеющие благих намерений, приедут в Норвегию с потоком беженцев. Важно, чтобы передача беженцев происходила под национальной эгидой и упорядоченным способом, как для защиты беженцев, так и для того, чтобы мы имели контроль над тем, кто приезжает в Норвегию", – отметила она.
В четверг, 24 марта, правительство страны сообщило, что почти 2 тысячи беженцев из Украины прибыли в Норвегию.
- Напомним, с начала войны около 3,9 миллиона человек выехали из Украины.
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