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Главная Мир Норвегия должна делиться с Украиной своими 100 млрд евро в год, которые она зарабатывает благодаря развязанной Путиным войне, - Моравецкий

Норвегия должна делиться с Украиной своими 100 млрд евро в год, которые она зарабатывает благодаря развязанной Путиным войне, - Моравецкий

22 мая, 2022 воскресенье
21:03
Мир Матеуш Моравецкий

Сверхприбыли Королевства Норвегия от нефти и газа превышают 100 млрд евро в год. Оставлять их только себе было бы несправедливым со стороны норвежцев, считает премьер Республики Польша Матеуш Моравецкий, поскольку поступление этих денег связано с начатой Путиным войной и наложенными на Россию санкциями

Об этом политик заявил во время проведения Общепольского конгресса молодежного диалога (Польша), передает TVN24.

По его словам, в последние годы средняя годовая прибыль от экспорта нефти и газа "такой небольшой пятимиллионной страны, как Норвегия, превышает сто миллиардов евро".

"Мы все возмущены Россией, и это правильно. Бандитское нападение (на Украину, - ред.), бандиты, зверства и так далее, но дамы и господа, молодежь, что-то не так. Напишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны поделиться этим избытком, гигантской выгодой", - сказал Моравецкий участникам Конгресса.

Также польский премьер лично обратился к "уважаемым норвежским друзьям".

"Это ненормально. Это несправедливо. Это же жирование – случайное, конечно, потому что это не вина Норвегии, эта война происходит в Украине – но это опосредованное жирование на происходящем. Во время развязанной Путиным войны" , – отметил Моравецкий.

"Им нужно как можно скорее поделиться. Я не говорю, что только с Польшей. С Украиной, с теми, кто больше всего страдает из-за этой войны. Разве это не нормально?" - подытожил глава правительства Польши.

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Украина
Россия
Польша
газ
Норвегия
Матеуш Моравецкий
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