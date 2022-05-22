Об этом политик заявил во время проведения Общепольского конгресса молодежного диалога (Польша), передает TVN24.

По его словам, в последние годы средняя годовая прибыль от экспорта нефти и газа "такой небольшой пятимиллионной страны, как Норвегия, превышает сто миллиардов евро".

"Мы все возмущены Россией, и это правильно. Бандитское нападение (на Украину, - ред.), бандиты, зверства и так далее, но дамы и господа, молодежь, что-то не так. Напишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны поделиться этим избытком, гигантской выгодой", - сказал Моравецкий участникам Конгресса.

Также польский премьер лично обратился к "уважаемым норвежским друзьям".

"Это ненормально. Это несправедливо. Это же жирование – случайное, конечно, потому что это не вина Норвегии, эта война происходит в Украине – но это опосредованное жирование на происходящем. Во время развязанной Путиным войны" , – отметил Моравецкий.

"Им нужно как можно скорее поделиться. Я не говорю, что только с Польшей. С Украиной, с теми, кто больше всего страдает из-за этой войны. Разве это не нормально?" - подытожил глава правительства Польши.

Напомним, в конце 2021 года Норвегия опередила Россию по объему поставок газа в ЕС.

30 марта 2022 года, то есть уже во время полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину, Владимир Зеленский выступил перед парламентом Норвегии и попросил противокорабельные ракеты и зенитные системы NASAMS.

11 апреля состоялись телефонные переговоры Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. В числе других обсуждался вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами.

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