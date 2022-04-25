Норвегия будет в течение года признавать водительские права украинских беженцев

Об этом пишет Shengen Visa Info.



В заявлении, опубликованном 22 апреля, правительство отметило, что обратилось в Управление государственных дорог Норвегии с просьбой изменить правила получения водительских прав, чтобы срок, в течение которого украинские водительские права признаются в Норвегии, был продлен с трех до двенадцати месяцев.



"Из-за войны в Украине Норвегия приняла несколько тысяч украинских беженцев, которые автоматически получают один год временной защиты. Многие из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в Норвегии, но они потеряют право управлять автомобилем здесь через три месяца, если правила не будут изменены", – говорится в сообщении.



Министр транспорта Йон-Ивар Нигард сообщил, что страна будет внимательно следить за развитием этой ситуации и будет готова принять дополнительные меры, если это необходимо.



Сообщают, что требования к украинским беженцам о признании водительских прав, полученных на родине, не изменятся. Однако власти будут искать другие способы и средства проверки лицензий.



20 апреля правительство Норвегии также заявило, что обеспечит защиту всех украинцев, прибывших в Норвегию до начала войны. 22 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар сообщил, что в этом году Норвегия ожидает прибытия почти 30 000 беженцев из Украины. Добавляют, что страна также готовится к ситуации, когда из-за полной оккупации Украины Россией в страну прибудет более 100 тысяч граждан.

Напомним, 20 апреля Норвегия передала Украине около сотни зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

Также страна выделила финансовую помощь полиции, помогающей украинским беженцам.

29 марта правительство Норвегии предложило убежище для 2500 украинских беженцев, находящихся на территории Молдовы.