"Нормандский формат" и финансовое взаимодействие: Зеленский второй раз за неделю провел переговоры с Макроном
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Продолжили диалог по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "Нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.
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Это второй разговор лидеров за последние шесть дней.
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