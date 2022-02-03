"Нормандский формат" и финансовое взаимодействие: Зеленский второй раз за неделю провел переговоры с Макроном

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Продолжили диалог по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "Нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.



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Это второй разговор лидеров за последние шесть дней.

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