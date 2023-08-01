Норам дроны не страшны
Москва-Сити притягивает дроны. А православная российская ПВО не способна его защитить
Почему?
Ибо это проклятое идолопоклонство перед англосаксами. Ну, какое может быть Сити в столице православного мира? Может быть Град. Может вообще не быть, потому что, как говорит Дугин, надо все эти города взять и по селам расселить, и тогда будет настоящий "русский мир". Где русские люди будут плодиться и размножаться.
А эти светящиеся башни. Эти стеклянные здания. Оно же притягивает дроны, как магниты. И освящённая священниками московского патриархата ПВО просто отказывается защищать эту неРусь, этих фанатов западного мира. Кто знает, может, там биолаборатории ЦРУ.
Тьфу на них...
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Вот и прилетают неизвестные дроны. Как Божье наказание. Не украинские же это дроны. Каждая собака знает, что в Украине дронов нет. Только брусчатка. А это Бог наказывает россиян, отошедших от подлинного пути "русского мира".
Потому что нужно определиться. Или русский православный мир и тогда никаких Сити и Набиулиных с третьим гендером и биолабораториями. Или никакого "русского мира".
Выбрали путь — так идите по нему. Все по норам. Норам дроны не страшны.
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
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