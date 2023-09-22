Номинации "За вклад в победу" не будет: член Шевченковского комитета Любка объяснил почему
Член Комитета Шевченковской премии Андрей Любка заявил, что номинации "За вклад в победу" не будет. Это награда для военных, а не для художников
Об этом он сказал в интервью " Суспільному ".
Напомним, в этом году впервые в истории имена лауреатов Шевченковской премии не были обнародованы вовремя, то есть 9 марта. Также не был опубликован соответствующий указ президента. В Комитете объяснили, что это произошло из-за решения его председателя, Юрия Макарова, добавить еще одну номинацию - "За вклад в победу". Решение Макарова добавить номинацию в то время, когда уже идет конкурс, подвергли критике. Все члены Комитета по Шевченковской премии, включая председателя , сложили полномочия . 22 мая президент Зеленский назначил главой Комитета по Шевченковской премии экс-министра культуры Евгения Нищука. Соответственно, были набраны и новые члены Комитета, в который вошел и Любка.
Отвечая на вопрос о введении новой номинации, Любка сказал: "Мы потому и приступили к обязанностям как новый комитет, потому что в отношении действий, решений предыдущего была определенная критика. Очевидно, было ошибкой объявлять новую номинацию, когда уже идет конкурс. На ходу такие вещи не делают, это можно было сделать в следующем году".
В то же время он отметил, что новый Комитет принял решение не вводить дополнительную номинацию.
"Уже можно официально сказать, что номинации "За вклад в победу" не будет. Мы пришли к такому общему решению, позиции о том, что "вклад в победу" будет одним из важных критериев для присуждения премии в разных областях. Но не отдельная номинация , потому что тогда премию за вклад в победу нужно давать военным, которые находятся в окопах, а не художникам, писателям или музыкантам", - сказал Любка.
"То есть гражданская позиция во время полномасштабного вторжения, патриотическая деятельность, прямая служба в ВСУ, продвижение Украины за границей, что помогло привлечь больше внимания, поощрить партнеров — это будет один из важных критериев, но не ключевой. В киноискусстве это может быть ярче, если это будет фильм о войне, а вот в народно-прикладном искусстве, возможно, нет, потому что в эту сферу новые тренды дольше вливаются, то есть не будет так, что произведение плохое, но мы автора наградили, потому что он многое делает для победы. Все-таки это художественная премия прежде всего", - добавил он.
- 28 июля президент Владимир Зеленский издал указ о присуждении Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в 2023 году.
- 20 августа в Бородянке прошла церемония награждения.
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