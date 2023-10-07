"Ноль процентов такой вероятности": российский оппозиционер Пономарев о приостановлении Путиным войны из-за нехватки ресурсов
Российский оппозиционер Илья Пономарев отметил, что в бюджете РФ на следующий год существенно выросли военные расходы, также из-за девальвации рубля собираются получить больше средств на финансирование войны
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Что касается реальных шансов, что сегодня Путин пойдет на приостановление военных действий, потому что в России иссякают какие-то материальные ресурсы для продолжения войны высокой интенсивности, то я считаю, 0% такой вероятности. Материальных ресурсов у них хватит. И даже если мы посмотрим на бюджет следующего года РФ, там существенный рост военных расходов. Они сейчас делают девальвацию (снижение курса национальной валюты по отношению к золоту, серебру, определенной иностранной валюте – ред.) рубля именно для того, чтобы иметь больше средств для финансирования войны. Также они будут продолжать военное производство, обходить санкции, чтобы получать определенные микросхемы и все, что нужно для производства ракет", - пояснил российский оппозиционер.
По его словам, социальные программы в РФ теоретически могут пострадать, но не будет какого-либо радикального их сокращения.
"Пока есть страны, которые покупают нефть и газ у РФ, это будет продолжаться. У меня нет надежды, что мы сможем убедить Индию или Китай, чтобы они прекратили торговлю с Россией. Этого не произойдет. Поэтому снова подчеркиваю, что смена власти - это единственное и важное. Элиты устают, они тоже хотят выхода из войны. Однако, если у них будет оставаться надежда, что можно подождать и все будет хорошо, то они не будут никуда двигаться", - отметил Илья Пономарев.
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