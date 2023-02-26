Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Nokia впервые за 60 лет сменила логотип

Nokia впервые за 60 лет сменила логотип

26 февраля, 2023 воскресенье
20:53
Технологии

Финская компания по производству сетевого оборудования Nokia Oyj впервые за 60 лет обновила логотип, чтобы люди больше не ассоциировали ее с изготовлением мобильных телефонов

Об этом информирует Bloomberg .

"По мнению большинства людей, мы все еще являемся успешным брендом по производству мобильных телефонов, но это не то, чем занимается Nokia сейчас", - заявил руководитель компании Пекка Лундмарк.

Nokia уже почти десять лет назад отошла от производства телефонов. Теперь компания планирует запустить новый бренд, который будет уделять внимание сетевому оборудованию и промышленной цифровизации.

Первым шагом стало создание нового логотипа. Он состоит из пяти разных форм, образующих слово NOKIA. Также отказались от старого знакового синего цвета. Издание Reuters добавляет, что компания сменила логотип впервые за 60 лет.

Восстановление бренда также сопровождается и новыми стратегическими принципами. Теперь Nokia планирует ускорить развитие своего бизнеса по продажам другим компаниям частных сетей 5G, которые все чаще используются в мире. Лунмарк отметил, что у компании теперь есть все инструменты, чтобы занять эту часть рынка и не навредить собственным доходам. Этому, по его словам, способствовали ограничения, ранее наложенные на Huawei Technologies Co. Это произошло после того, как ряд европейских правительств заблокировал китайскому конкуренту продажи оборудования для сетей 5G.

Уже в прошлом году, по словам Лундмарка, корпоративный бизнес достиг 8% доли выручки компании.

  • 20 января финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia решил передать Украине 5 тысяч Wi-Fi роутеров, которые обеспечат интернетом школьников в укрытиях.
Новости
Мир
Читайте также:
25 февраля, 2023 суббота
Медведев подвел итоги года войны РФ против Украины и пригрозил НАТО ядерным оружием
Автор
24 февраля, 2023 пятница
Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена
25 февраля, 2023 суббота
Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.25
    Покупка 39.25
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 февраля
20:01
Обновлено
У берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, известно о по меньшей мере 58 погибших
20:01
OPINION
…Как роса на солнце
19:55
Похищение детей, спорт, наемники. Зеленский подписал три указа для реализации санкций СНБО
19:25
Обновлено
Взрывами на белорусском аэродроме Мачулищи поврежден самолет-разведчик из России, - оппозиция
18:53
Эксклюзив
Анка Фельдгузен
Германия пытается поставлять Украине необходимое оружие, - посол Фельдгузен
18:39
Обновлено
Министр иностранных дел Саудовской Аравии впервые прибыл в Киев: речь идет о помощи товарами и нефтью на $400 млн
18:38
Интервью
Китай не хочет победы России, но хочет окончания войны, - дипломат Брайза
18:35
Тепловизоры, дроны, автоматы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
18:19
Оккупанты продолжают нести значительные потери в Донецкой области, - Генштаб
18:03
Во Франции начались грандиозные военные учения
18:02
OPINION
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин...
17:47
Эксклюзив
Потери заставят Кремль объявить новую волну мобилизации, – военный эксперт Селезнев
17:29
Жителей Бердянска призвали подготовить запасы пищи и воды
17:18
По 500 убитых ежедневно: Резников о потерях россиян под Бахмутом
17:15
Интервью
Путин проиграл эту войну – это понял Китай, Венгрия и другие партнеры, - Пионтковский
17:00
На левобережье Херсонщины стало больше российских дезертиров, - Гуменюк
16:56
Обновлено
Цыганков сделал результативную передачу в матче чемпионата Испании
16:53
"От 5 мороза до 20 тепла": Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных контрастах
16:41
С завтрашнего дня белорусов будут учить, как вести себя во время воздушных тревог
16:40
Вблизи Авдеевки сбили российский Су-25, – журналист Цаплиенко
16:32
Жителей оккупированных территорий призывают перерисовывать Z-свастику на сине-желтые песочные часы.
16:31
Эксклюзив
Все регионы РФ должны провести референдумы относительно новой конституции, ее принятие - это вхождение в будущее государство, - политаналитик
16:26
Посольство Алжира возвращается в Киев
16:07
Германия предоставила Украине дополнительную помощь, среди которой 6 мостоукладчиков и 20 тысяч аптечек
16:01
OPINION
"Ассоциация неудачников" зря ожидает падения Украины
15:39
Фьюри назвал финансовые условия, на которых согласится сразиться с Усиком
15:33
Россия потратила на войну в Украине $114,4 млрд, - Forbes
14:53
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом", в Офисе президента отреагировали
14:37
Оплата жилья, обязательный PESEL UKR: какие изменения ждут украинцев в Польше с 1 марта 2023 года
14:30
"Не в ближайшие сто лет": Шмыгаль назвал условия примирения с Россией
14:02
Россияне создали первые детские милитаристские объединения на временно захваченных территориях, - Центр нацсопротивления
14:01
OPINION
Как "академики" из УПЦ МП ответили государственным экспертам
13:57
Эксклюзив
Путин поставил под вопрос существование РФ и начал процесс деструкции, – политолог Саакян
13:54
Эшелон с техникой и военнослужащими ВС РФ выбыл из Беларуси в Ростовскую область
13:39
Турция арестовала 184 подозреваемых по делу о разрушении зданий во время землетрясения, - Reuters
13:36
Как в России. В парламент Грузии подали законопроекты об "иностранных агентах"
13:15
Вернув Крым, мы восстановим мир, - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма
13:03
РФ обстреляла Купянск: поражены дома, есть раненая
12:53
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 26 февраля: какова сегодня цена евро и доллара
12:43
Шмиыгаль о скандале в Минобороны: сегодня в Украине нет системной коррупции, есть лишь единичные проявления
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV