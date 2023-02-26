Nokia впервые за 60 лет сменила логотип

Об этом информирует Bloomberg .

"По мнению большинства людей, мы все еще являемся успешным брендом по производству мобильных телефонов, но это не то, чем занимается Nokia сейчас", - заявил руководитель компании Пекка Лундмарк.

Nokia уже почти десять лет назад отошла от производства телефонов. Теперь компания планирует запустить новый бренд, который будет уделять внимание сетевому оборудованию и промышленной цифровизации.

Первым шагом стало создание нового логотипа. Он состоит из пяти разных форм, образующих слово NOKIA. Также отказались от старого знакового синего цвета. Издание Reuters добавляет, что компания сменила логотип впервые за 60 лет.

Восстановление бренда также сопровождается и новыми стратегическими принципами. Теперь Nokia планирует ускорить развитие своего бизнеса по продажам другим компаниям частных сетей 5G, которые все чаще используются в мире. Лунмарк отметил, что у компании теперь есть все инструменты, чтобы занять эту часть рынка и не навредить собственным доходам. Этому, по его словам, способствовали ограничения, ранее наложенные на Huawei Technologies Co. Это произошло после того, как ряд европейских правительств заблокировал китайскому конкуренту продажи оборудования для сетей 5G.

Уже в прошлом году, по словам Лундмарка, корпоративный бизнес достиг 8% доли выручки компании.