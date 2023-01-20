Об этом сообщает Минцифры по результатам встречи в швейцарском Давосе главы министерства Михаила Федорова и CEO Nokia Пекки Лундмарка.

Стороны договорились совместно улучшать украинскую телеком-инфраструктуру, усилить мощность наших интернет-сетей, увеличить количество телеком-специалистов в Украине.

Кроме этого, CEO Nokia предложил создать локальную группу экспертов для консультирования по восстановлению, повышению устойчивости и модернизации цифровой инфраструктуры. Также поддержку в строительстве магистрального интернет-канала через Черное море, что сделает Украину более привлекательной для открытия офисов мировых IT-компаний, таких как Amazon или Meta", - говорится в сообщении Минцифры.

Кроме того, Украина уже получила первую партию из 5 тысяч роутеров, которые компания передала для укрытий в школах. Вскоре должна поступить вторая.



"Благодаря этому еще больше украинских школьников смогут продолжать обучение и быть на связи с родителями во время воздушных тревог", - отметили в Минцифре.

19 января стало известно, что в Киеве, Днепре. Одессе, Харькове и Львове создадут сеть бесплатных Wi-Fi-зон, где в случае отключения электроэнергии будет доступен интернет в течение двух-четырех часов.

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