Nokia передаст Украине 5 тыс. Wi-Fi роутеров: они обеспечат интернетом убежища школ
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia решил передать Украине 5 тысяч Wi-Fi роутеров, которые обеспечат интернетом школьников в укрытиях
Об этом сообщает Минцифры по результатам встречи в швейцарском Давосе главы министерства Михаила Федорова и CEO Nokia Пекки Лундмарка.
Стороны договорились совместно улучшать украинскую телеком-инфраструктуру, усилить мощность наших интернет-сетей, увеличить количество телеком-специалистов в Украине.
Кроме этого, CEO Nokia предложил создать локальную группу экспертов для консультирования по восстановлению, повышению устойчивости и модернизации цифровой инфраструктуры. Также поддержку в строительстве магистрального интернет-канала через Черное море, что сделает Украину более привлекательной для открытия офисов мировых IT-компаний, таких как Amazon или Meta", - говорится в сообщении Минцифры.
Кроме того, Украина уже получила первую партию из 5 тысяч роутеров, которые компания передала для укрытий в школах. Вскоре должна поступить вторая.
"Благодаря этому еще больше украинских школьников смогут продолжать обучение и быть на связи с родителями во время воздушных тревог", - отметили в Минцифре.
- 19 января стало известно, что в Киеве, Днепре. Одессе, Харькове и Львове создадут сеть бесплатных Wi-Fi-зон, где в случае отключения электроэнергии будет доступен интернет в течение двух-четырех часов.
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