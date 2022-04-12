Nokia объявила, что покинула российский рынок
Финская корпорация Nokia заявила, что покинула рынок страны-агрессора из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом говорится в заявлении на сайте Nokia .
В компании подчеркнули, что с первых дней вторжения в Украину было ясно, что продолжение присутствия Nokia в России невозможно.
"В последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и перенесли нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", - сообщили в компании.
В Nokia отметили, что на долю России приходилось менее 2% продаж в 2021 году, поэтому такой шаг не повлияет на финансовые показатели.
"Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь наших прогнозов на 2022 год", – констатировали в корпорации.
- 11 апреля шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson заявил, что свернул свою деятельность в РФ .
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