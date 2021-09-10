Нокаутирую за несколько секунд: Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что победил бы президента США Джо Байдена в боксерском бою за несколько секунд
Об этом сообщает Independent.
По словам Трампа, если бы ему пришлось выбирать соперника не из боксеров, то он встретился бы на ринге с Байденом.
"Если бы мне пришлось выбрать кого-то в соперники, кроме профессионального боксера, ведь это может быть опасно, то, думаю, легким поединком для меня будет бой против Джо Байдена. Думаю, что он будет побежден быстро, очень быстро. Думаю, что он упадет в нокаут за несколько секунд ", - сказал Трамп.
- 8 сентября стало известно, что Дональд Трамп будет комментировать бой экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта против экс-чемпиона мира по боксу в двух дивизионах Эвандера Холифилда.
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