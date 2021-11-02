Нокаутировавший Джошуа боксер призвал Усика не повторить его ошибок в реванше

Об этом сообщает Boxing Insider .

По словам бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, Усику не стоит слишком долго и бурно праздновать победу над Джошуа, поскольку ему самому это стоило потери титулов.

"Я не хотел бы, чтобы Усик повторил мои ошибки. Получить все пояса, гулять, делать все эти глупые вещи и не беспокоиться о сохранении титулов. Уверен, Усик поступит правильно", – сказал Руис.

Летом 2019 года американец сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу реванш.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил британца и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).