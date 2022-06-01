Нокаут за шесть раундов: промоутер дал нелестный для Усика прогноз на бой с Джошуа
Промоутер Эдди Хирн уверен, что Александр Усик проиграет Энтони Джошуа в ответном бою
Об этом сообщает Boxing News 24/7 .
"Мой прогноз: Джошуа нокаутирует Усика за шесть раундов. Я высоко оцениваю Усика, но я верю в Энтони Джошуа. Я верю, что ему удастся сделать это правильно в матче-реванше", – сказал Эдди Хирн, являющийся промоутером Джошуа.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
- 12 апреля стало известно, что Александр Усик отказался проводить второй поединок против Энтони Джошуа в Великобритании.
- 13 мая Александр Усик возглавил рейтинг самых лучших боксеров мира по версии The Ring.
- Второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
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