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Главная Спорт Нокаут и 4 нокдауна: видео лучших моментов боя Фьюри против Уайлдера

Нокаут и 4 нокдауна: видео лучших моментов боя Фьюри против Уайлдера

10 октября, 2021 воскресенье
15:20
Спорт

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне, но защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на субботу в Лас-Вегасе (США) в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Фьюри уже в третьем раунде отправил Уайлдера в нокдаун.

Американец ответил в четвертом раунде, когда сам дважды вложил британца на настил ринга. В 10-м раунде британец еще раз свалил соперника с ног, а в следующей трехминутке ударом в висок нокаутировал Уайлдера.

ВИДЕО

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Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
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