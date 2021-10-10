Нокаут и 4 нокдауна: видео лучших моментов боя Фьюри против Уайлдера
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне, но защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на субботу в Лас-Вегасе (США) в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Фьюри уже в третьем раунде отправил Уайлдера в нокдаун.
Американец ответил в четвертом раунде, когда сам дважды вложил британца на настил ринга. В 10-м раунде британец еще раз свалил соперника с ног, а в следующей трехминутке ударом в висок нокаутировал Уайлдера.
ВИДЕО
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
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