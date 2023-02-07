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НОК Украины "проспал" решение МОК о разрешении россиянам выступать на Играх-2024, - участник двух Олимпиад Гераскевич

7 февраля, 2023 вторник
10:14
Спорт

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обвинил спортивное руководство страны в том, что оно не отреагировало должным образом на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде-2024

Об этом Гераскевич заявил в интервью Спорт 24.

По его словам, он не понимает, почему действия Международного олимпийского комитета оказались неожиданными для министра молодежи и спорта и по совместительству главы Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта и Сергея Бубки. являющегося членом исполкома МОК.

"Для меня непонятно, почему действия МОК были неожиданными для господина Гутцайта. Я сотрудничаю с организацией Global Athletes, и мне уже за неделю до решения МОК начали приходить сообщения, в какой день это произойдет, в котором часу, какие заявления будут звучать. Почему господин Гутцайт не был готов? Где господин Бубка, входящий в МОК. Куда он снова пропал? Где какие-то заявления от него? Действия?" – возмутился Гераскевич.

По его словам, он не считает возможным выступать на одних соревнованиях с россиянами.

"Я вообще не представляю, как я могу стоять на одном треке с атлетами из РФ. Чтобы моя фамилия значилась рядом с их в протоколе соревнований. С другой стороны, Украина несет ответственность за своих спортсменов. Ведь они всю жизнь готовятся к Олимпиаде, а мы им скажем "нет, вы не будете выступать", - заметил Гераскевич.

В этом контексте он напомнил, что НОК Польши предлагает создание альтернативных соревнований с участием стран, желающих бойкотировать решение МОК.

"Таким образом спортсмены не потеряют свои лучшие годы. Ведь все соревнования – это о спортсменах, а не о Томасе Бахе или каких-то других функционерах. Если мы привлечем много стран, узнаваемых атлетов, то их будет смотреть не меньшее количество людей, чем Олимпийские игры – мы не потеряем ничего. Я предложил такую идею господину Гутцайту, но он мне ответил: "Я тоже могу сесть в самолет и улететь на Марс". Он считает, что нереально организовать такие альтернативные соревнования", - рассказал Гераскевич.

Спортсмен подчеркнул, что руководство НОК Украины действует нерешительно и не подготовило должного ответа на решение МОК.

"Я на 100% могу сказать, что решение МОК готовилось долго. Как только вышло право на возвращение россиян и белорусов, на следующий день Китай заявил, что поддерживает такой шаг. Понятно, что азиатцы не могли принять такое решение за две секунды. Подковерные игры продолжались. месяцами. Мэр Парижа тоже поддержала допуск россиян. Очень досадно, что Украина не готовила в то время ответ" - считает спортсмен, который стал первым представителем Украины. выступивший на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах.

Россия
Белорусь
война с Россией
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