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OPINION

Ноги, стволы, истерички и репрессивная толерантность

Виталий Гайдукевич
10 декабря, 2022 суббота
08:08
Мнение

Остерегайтесь репрессивной толерантности и попыток монополии на истину, это дорога в диктатуру, упакованную в красивую обертку

Однажды определенный срез людей понял, что это неплохой бизнес — быть активистом и окучивать грант какого-нибудь европейского или еще дальше, заокеанского, дяди. В принципе, заказчик может быть и здешний, логика от этого не меняется — надо иметь только чуйку на тренд "финансирующих", правильно отрабатывать кейс, своевременно отчитываться. Все в шоколаде: грантодавец отчитывается перед своими донорами (или налогоплательщиками своей страны), что он руками активистов делает мир лучше, активисты не напрягаются критичностью мышления и логическими противоречиями, ведь кто платит, тот и заказывает тему. Все счастливы. Почти.

Еще один фактор – кривые зеркала информационного мира и избирательность "правды". Не раз был упомянут такой персонаж, как Герберт Маркузе — австриак, философ, убежденный марксист. Он бульдозером проехался по умах представителей массовой культуры (художники, разнообразные хиппи и т.д.) в 1960—1970-х. Он обосновал, а его последователи (осознанные и нет) реализовали такое явление, как репрессивная толерантность.

Что это? Это вдалбливание в голову людей, что истинные только левые идеи. Только на них распространяется толерантность, только их следует продвигать. Продвигать можно и нужно через насаждение нужных (левакам) смыслов и предвзятую информацию (левакам можно, другим — нельзя). Другая точка зрения не имеет права на жизнь. Всех, кто не соглашается с мейнстримной трактовкой вопросов (например) расы, пола, религии, социалки, экологии, вооружения и т.д., следует лишить площадок влияния. Этакая диктатурка, которую под хорошими вывесками вполне успешно реализуют в мире.

Хотят люди сфотографировать ноги-бедра-оружие? Имеют право, это их сознательный выбор и решения взрослых людей. Имеют право. Хотят люди игнорировать термин "гендер" и говорить "пол" - ИМЕЮТ ПРАВО, это их взрослый, обоснованный выбор. Хотят ли люди не соглашаться с левацкими замашками мировых правил и называть "мама" и "папа", а не "отцы 1 и отцы 2"? Имеют право — это их естественное право. Чье-то мнение противоречит другому? Это нормально

Спросите, каким боком здесь ноги, стволы и истерички? Прямым — люди, которые решили, что имеют право на монополию истины (потому что они активисты, потому что они продвигают в пабликах какую-то трендовую тему для грантодателей, потому что...) агрессивно реагируют на людей и явления, противоречащие теме данного сообщества. Проще говоря – если ты осмелился думать, говорить, делать то, что противоречит чьему-то мнению (не раз встречал тезис "это же активисты делают" в контексте – это хорошо), то ты не имеешь права на свое мнение, действие и т.д. Вот просто нет. Почему? Потому что гладиолус.

Понятно, что не все активисты, существующие на донорские средства впадают в такую экзальтацию "яправый и яправый". Но в паблике видны не те, кто делает обыденную рутину, а те, кто хочет ходить и указывать другим, как следует думать.

Парадокс – все это делается типа в рамках современного либерального мира. Угу, где-то в гробах переворачиваются основатели либерализма и разводят руками на небесах родители консерватизма: "а мы предупреждали...". Разумеется, упомянутые атакующие наставления, как следует, не имеют никакого отношения к защите прав или свобод, потому что они защищают нарисованную кем-то версию "так надо", которую (почему-то) нельзя критиковать.

Это и есть СВОБОДА. И в этом удивительным образом солидарны как либералы (первичные, не покатанные неомарксизмом), так и консерваторы (в сознании, не путать с кружками нацкомморали). Правда, консерваторы еще подчеркнут — крайности, это зло. Любые. Что левые, что правые. Ибо всякие крайности угрожают правам и свободе в здоровом обществе

Резюме... Хотят люди сфотографировать ноги-бедра-оружие? Имеют право, это их сознательный выбор и решения взрослых людей. Имеют право. Хотят люди игнорировать термин "гендер" и говорить "пол" - ИМЕЮТ ПРАВО, это их взрослый, обоснованный выбор. Хотят ли люди не соглашаться с левацкими замашками мировых правил и называть "мама" и "папа", а не "отцы 1 и отцы 2"? Имеют право — это их естественное право. Чье-то мнение противоречит другому? Это нормально. Если оно не угрожает правам соседних по тротуару гомосапиенсов, если это право сочетается с ответственностью, если это вписывается в писаные и неписаные правила сообщества – это их право и никто не может их ограничить. Н и к т о.

Это и есть СВОБОДА. И в этом удивительным образом солидарны как либералы (первичные, не избитые неомарксизмом), так и консерваторы (в сознании, не путать с кружками нацкомморали). Правда, консерваторы еще подчеркнут — крайности, это зло. Любые. Что левые, что правые. Ибо всякие крайности угрожают правам и свободе в здоровом обществе.

Остерегайтесь репрессивной толерантности и попыток монополии на истину, это дорога в диктатуру, упакованную в красивую обертку.

Поэтому тост — за ноги, руки, головы, идеи, стволы, приближающие победу так, как могут и хотят, и против монополий на истину.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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