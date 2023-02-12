Ночью защитники сбили 5 беспилотников в Запорожье и Донбассе

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Ночью 12 февраля россияне повторно пытались атаковать критическую инфраструктуру Украины и противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских беспилотников.

"По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожены 4 "Шахеда", еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", - отчитывались в ДК "Восток".