Ночью защитники сбили 5 беспилотников в Запорожье и Донбассе
В ночь на 12 февраля украинские защитники сбили 5 беспилотников над двумя областями: Запорожской и Донецкой
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".
Ночью 12 февраля россияне повторно пытались атаковать критическую инфраструктуру Украины и противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских беспилотников.
"По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожены 4 "Шахеда", еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", - отчитывались в ДК "Восток".
- Напомним, утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения. Также зафиксировано попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Защитники ликвидировали 61 крылатую ракету РФ, также уничтожили 5 БПЛА "Шахед".
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