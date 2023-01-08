Ночью захватчики нанесли 9 ракетных ударов по Донецкой области
В ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В ночь на 8 декабря армия РФ нанесла 7 ракетных ударов по Краматорску, еще дважды террористы ударили по Константиновке. По предварительной информации, люди невредимы.
В Краматорске повреждены здания учебного заведения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.
Промышленная зона потерпела поражение в Константиновке.
Глава ОВА отмечает: несколькими часами ранее захватчики били по Кураховому и пгт Кураховка. Так, под поражением оказались частные дома и сети, которые снабжают Кураховскую общину теплом.
"Враг не прекращает терроризировать прежде всего гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ будут держать все, причастные к преступлениям", - заявил Павел Кирилл.
- Напомним, в ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.
- Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.
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