Ночью захватчики атаковали Одесщину и сбросили 4 авиабомба на остров Змеиный

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Ночью враг атаковал Одесщину из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. К счастью, пострадавших нет", - сказал глава ОВА.

В Оперативном командовании "Юг" уточнили : оккупанты атаковали прибрежную зону тремя противокорабельными ракетами "Оникс" с территории Крыма.

В частности, россияне дважды направили свою авиацию на критическую инфраструктуру, расположенную вблизи Молдовы.

А остров Змеиный потерпел поражение от двух Су-24М, на него сбросили 4 авиабомба.