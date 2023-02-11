Ночью захватчики атаковали Одесщину и сбросили 4 авиабомба на остров Змеиный
В ночь на 11 февраля россияне атаковали Одесскую область из берегового комплекса "Бастион" и авиации, в том числе захватчики 4 раза бомбили остров Змеиный
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Ночью враг атаковал Одесщину из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. К счастью, пострадавших нет", - сказал глава ОВА.
В Оперативном командовании "Юг" уточнили : оккупанты атаковали прибрежную зону тремя противокорабельными ракетами "Оникс" с территории Крыма.
В частности, россияне дважды направили свою авиацию на критическую инфраструктуру, расположенную вблизи Молдовы.
А остров Змеиный потерпел поражение от двух Су-24М, на него сбросили 4 авиабомба.
- Напомним, утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения. В частности, зафиксировано попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Защитники ликвидировали 61 крылатую ракету РФ, также уничтожили 5 БПЛА "Шахед".
- Вечером 10 февраля было зафиксировано движение беспилотников в направлении нескольких областей. Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов длилась около 3 часов.
- В ночь на 11 февраля в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры
- В сведении Генштаба военные уточнили данные по ракетной атаке по Украине 10 февраля: РФ использовала 106 ракет и совершила 59 авиаударов, 28 из них с применением БПЛА.
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