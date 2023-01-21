Ночью захватчики атаковали Никопольский район по тяжелой артиллерии, - ОВА
В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В ночь на 21 января русская армия атаковала Никопольщину. Под огнем тяжелой артиллерии оказалась Мировская община, в село Вышетарасовка прилетело около 10 снарядов РФ.
Отмечается, что люди невредимы, а детали вражеских обстрелов выясняются.
"В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - написал Валентин Резниченко.
- Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.
- Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.
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