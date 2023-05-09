Ночью ВСУ уничтожили над Украиной 23 из 25 российских ракет
За две волны атаки Украины в ночь на 9 мая россияне совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Украинским Силам обороны удалось уничтожить 23 из них
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в телеграме.
По его словам, противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.
Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны. Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, военные сбили все 8 ракет, которые противник направил на Днепропетровскую область.
Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир. Кроме того, на третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты.
"Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат", - добавил он.
А ближе к 04:00 9 мая россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).
Силам и средствам ПВО воздушного командования "Центр" удалось уничтожить 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
"В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555", - подчеркнул он.
Противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины удалось уничтожить 23 из них.
- Поздним вечером понедельника, 8 мая, российская армия атаковала Днепропетровщину – в области работала противовоздушная оборона.
- Под утро 9 мая на Киевщине ПВО сбило полтора десятка вражеских ракет: в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.
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