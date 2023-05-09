Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в телеграме.

По его словам, противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны. Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, военные сбили все 8 ракет, которые противник направил на Днепропетровскую область.

Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир. Кроме того, на третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты.

"Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат", - добавил он.

А ближе к 04:00 9 мая россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силам и средствам ПВО воздушного командования "Центр" удалось уничтожить 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

"В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555", - подчеркнул он.

Противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины удалось уничтожить 23 из них.