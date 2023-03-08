Ночью ВСУ уничтожили два вражеских "шахеда", - Игнат
В ночь на 8 марта Силы обороны уничтожили 2 беспилотника Shahed, летевших на северные области Украины
Об этом рассказал в эфире Еспресо спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"То, что "шахеды" кружат - это нормально, они всегда так делают. Сегодня было уничтожено 2 беспилотника ночью. Летели на северные области из Брянской области. Запрограммированы они таким образом и чтобы выявлять нашу ПВО, ее работу. Так программируют, чтобы где-то и по кругу пролететь несколько раз. Как его запрограммирует оператор, так он и полетит", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.16
Покупка 38.16Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное