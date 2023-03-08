Ночью ВСУ уничтожили два вражеских "шахеда", - Игнат

Об этом рассказал в эфире Еспресо спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что "шахеды" кружат - это нормально, они всегда так делают. Сегодня было уничтожено 2 беспилотника ночью. Летели на северные области из Брянской области. Запрограммированы они таким образом и чтобы выявлять нашу ПВО, ее работу. Так программируют, чтобы где-то и по кругу пролететь несколько раз. Как его запрограммирует оператор, так он и полетит", - сказал он.