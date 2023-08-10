Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал Украину по северо-восточному направлению, а именно из Курской области РФ. Атака продолжалась с 23:00 до 04:00. оккупанты выпустили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.