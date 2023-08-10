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Главная Война с Россией Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"

Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"

10 августа, 2023 четверг
09:13
Война с Россией

В ночь на 10 августа российские военные выпустили по территории Украины 10 вражеских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила семь летательных аппаратов

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал Украину по северо-восточному направлению, а именно из Курской области РФ. Атака продолжалась с 23:00 до 04:00. оккупанты выпустили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.

  • В ночь на 10 августа россияне атаковали Украину дронами. В Киевской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работали силы ПВО. В Ровенской области БПЛА попали в нефтебазу.
Украина
Россия
російська армія
Киевщина
военные силы Украины
безпілотник
Ровенщина
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