Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"
В ночь на 10 августа российские военные выпустили по территории Украины 10 вражеских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила семь летательных аппаратов
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что противник атаковал Украину по северо-восточному направлению, а именно из Курской области РФ. Атака продолжалась с 23:00 до 04:00. оккупанты выпустили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.
- В ночь на 10 августа россияне атаковали Украину дронами. В Киевской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работали силы ПВО. В Ровенской области БПЛА попали в нефтебазу.
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