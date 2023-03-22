Об этом в утренней сводке 22 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом уничтожили украинские воины.

Угроза нанесения вражеских ударов остается по всей территории Украины.

За прошедшие сутки россияне наступали на 5 направлениях, на других - оборонялись

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется.

Украинские воины за сутки отбили 114 российских атак, сбили 15 дронов и 2 авиаракеты

21 марта подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время украинские защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

РФ нанесла 32 авиационных удара и совершила 90 обстрелов с РСЗО по Украине

Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населённые пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено.

Однако высшее руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие и в приграничных районах.

За прошедшие сутки агрессор совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басове, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое.

Россияне осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Дворичная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.

Однако украинские защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы - успеха не имел.

Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.