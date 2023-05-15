Ночью ВСУ сбили над Украиной 4 "шахеда" и "орлан"
В ночь на 15 мая Силы обороны сбили четыре ударных беспилотника Shahed и один разведывательный "Орлан-10", которые российские оккупанты направили на Украину
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
"Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Восток", уничтожены четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
- В ночь на 13 мая оккупанты направили на Украину 21 беспилотник. 17 из них ПВО сбило.
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