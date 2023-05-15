Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

"Около полуночи 14 мая 2023 года на северо-восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Восток", уничтожены четыре вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.