Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили", - отметил он.

Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв. метров. Несколько часов спасатели укротили пламя и потушили.

Пострадавших в результате атаки нет.

Относительно артиллерийских обстрелов – в течение ночи ни один не зафиксирован. В Никопольском районе 10-часовая тревога прошла без чрезвычайных ситуаций, уточнил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.