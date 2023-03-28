Ночью вражеский дрон попал по частному предприятию в Днепре, горело 4 тыс. м²
Ночью на 28 марта россияне атаковали Днепр 3 беспилотниками. Два удалось сбить ВСУ, еще один попал по частному предприятию, произошел пожар
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили", - отметил он.
Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв. метров. Несколько часов спасатели укротили пламя и потушили.
Пострадавших в результате атаки нет.
Относительно артиллерийских обстрелов – в течение ночи ни один не зафиксирован. В Никопольском районе 10-часовая тревога прошла без чрезвычайных ситуаций, уточнил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
- Этой ночью враг также атаковал "шахедами" Киев. По данным городской администрации, все воздушные цели сбиты. Обломки вызвали пожар в Святошинском районе.
- В ночь на 28 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. 14 "шахедов" и разведывательный дрон сбили ВСУ .
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