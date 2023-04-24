Ночью враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии, а в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА
В ночь на 24 апреля российские войска били по городу Никополь Днепропетровской области. А в Николаевской и Херсонской областях уничтожили четыре дрона-камикадзе "Ланцет"
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
"Сегодня ночью враг ударил по Никополю", - пишет глава Днепропетровской области.
Сообщается, что решисты вели огонь по городу из тяжелой артиллерии.
В результате обстрела среди мирных жителей никто не пострадал.
Последствия еще уточняют спасатели.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким пишет об уничтоженных российских беспилотниках.
"В течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях воинами мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены четыре дрона-камикадзе "Ланцет", - говорится в заявлении.
Кроме того, около 11:50 в воскресенье над Николаевской областью воины зенитной ракетной Одесской бригады сбили разведывательный БПЛА типа "Мерлин" российской армии.
- 22 апреля российская армия из беспилотника атаковала Марганецкую громаду на Днепропетровщине.
- В воскресенье, 23 апреля, россияне нанесли удар по Никополю беспилотником, один человек ранен, двое травмированы.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине минимум 187 тысяч военных, 3683 танка, 2413 беспилотников и 7139 бронемашин.
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