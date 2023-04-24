Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

"Сегодня ночью враг ударил по Никополю", - пишет глава Днепропетровской области.

Сообщается, что решисты вели огонь по городу из тяжелой артиллерии.

В результате обстрела среди мирных жителей никто не пострадал.

Последствия еще уточняют спасатели.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким пишет об уничтоженных российских беспилотниках.

"В течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях воинами мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены четыре дрона-камикадзе "Ланцет", - говорится в заявлении.

Кроме того, около 11:50 в воскресенье над Николаевской областью воины зенитной ракетной Одесской бригады сбили разведывательный БПЛА типа "Мерлин" российской армии.