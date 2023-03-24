Ночью враг обстреливал Сумщину: повреждены здания, 10 человек ранены, 2 человека погибли
В ночь на 24 марта российская армия осуществила массированный обстрел четырех общин Сумской области, в результате чего два человека погибли, 10 получили ранения
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Под массированную атаку попали Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская поселковые общины. Враг нанес удары из разных типов оружия.
В Белопольской общине по городу Белополье россияне нанесли авиационный удар. Также было зафиксировано 80 прилетов в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня "град" и 20 прилетов в результате ударов со ствольной артиллерии. В городе в результате обстрела погибли два человека, девять получили ранения. Также разрушены админздание, школа, жилой дом. Повреждены многоквартирные и частные дома и общежитие.
В Ворожбянском обществе обстреляли из РСЗО город Ворожба. В результате вражеского удара человек получил ранения, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.
Ночью захватническая армия ударила по поселку Виры в Речковской общине. Был совершен авиационный удар и удар дроном-камикадзе. В результате обстрела поврежден детсад, админздание, разрушена школа. Также из артиллерии ударили по поселку Реки, в результате чего были повреждены частные дома, админздание и гимназия.
В Николаевской общине авиацией ударили по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.
Также ночью обстреливали Новослободскую общину. Пострадавших нет.
- 23 марта в Сумской области было зафиксировано 68 прилетов в результате российских обстрелов
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