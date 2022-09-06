Об этом сообщает "Общественное".

По данным журналистов, в Харькове слышали звуки взрывов около 00:21. Произошло это спустя несколько минут после сигналов о ракетной опасности.

Около 1 часа воздушная тревога в городе закончилась.

Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

За сутки Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

Также вечером в небе над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb