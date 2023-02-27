Об этом информирует глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий .

"Ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельнитчину", - написал глава области.

Сообщается, что враг нанес три удара по домам в городе Хмельницкий.

По предварительной информации, один мирный житель погиб, четыре получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время спасатели тушат пожар.

Напомним, последний раз рашисты били по городу 18 февраля. В результате ракетного удара были ранены два человека и повреждены окна и балконы в 10 многоэтажках.