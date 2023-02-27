Ночью враг нанес три удара по Хмельницкому: погиб человек, есть пострадавшие
В ночь с 26 на 27 февраля российские войска били по городу Хмельницкий. В результате произошло возгорание, погиб человек, еще 4 пострадали
Об этом информирует глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий .
"Ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельнитчину", - написал глава области.
Сообщается, что враг нанес три удара по домам в городе Хмельницкий.
По предварительной информации, один мирный житель погиб, четыре получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время спасатели тушат пожар.
Напомним, последний раз рашисты били по городу 18 февраля. В результате ракетного удара были ранены два человека и повреждены окна и балконы в 10 многоэтажках.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное