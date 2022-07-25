Ночью враг нанес ракетные удары по Чугуеву, - депутат Харьковского облсовета Дорошенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Сегодня ночью враг нанес удары по Чугуеву. Город расположен в 20 км от Харькова. Из Белгородской области оккупанты запустили более 15 ракет по Чугуеву. Были попадания в социальные инфраструктурные объекты", - рассказал Дорошенко.



Депутат облсовета добавил, что также враг ночью обстрелял наши позиции из артиллерии.



"Около 3 часов ночи враг нанес артиллерийский удар по нашим позициям. Было до 6 попаданий по позициям, где находятся наши подразделения", - добавил он.



В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова , пострадал по меньшей мере один человек.

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