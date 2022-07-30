Об этом мэр сообщил в Telegram.

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетел в Слободской район, к зданию одного из учебных заведений. Там пожар, который уже гасят наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет. Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело – сейчас выясняем", - говорится в сообщении.

Этой ночью враг также обстрелял Никополь на Днепропетровщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb