Ночью враг дважды обстрелял Харьков
Россияне нанесли два удара по городу, пострадало учебное заведение
Об этом мэр сообщил в Telegram.
"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетел в Слободской район, к зданию одного из учебных заведений. Там пожар, который уже гасят наши ребята из ГСЧС. О пострадавших информации нет. Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело – сейчас выясняем", - говорится в сообщении.
- Этой ночью враг также обстрелял Никополь на Днепропетровщине.
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