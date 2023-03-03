Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

"Под обстрелы из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Погибших и пострадавших из-за вражеской атаки нет", – говорится в сообщении.

Спасатели обследуют территории, где зафиксировали прилеты, последствия уточняют.

Как добавили в Никопольской РВА, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Впрочем, жителей просят помнить о вероятности дневных обстрелов и избегать открытых мест.