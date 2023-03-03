Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
Этой ночью россияне дважды целили по Никопольскому району Днепропетровщины
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
"Под обстрелы из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Погибших и пострадавших из-за вражеской атаки нет", – говорится в сообщении.
Спасатели обследуют территории, где зафиксировали прилеты, последствия уточняют.
Как добавили в Никопольской РВА, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Впрочем, жителей просят помнить о вероятности дневных обстрелов и избегать открытых мест.
- За прошедшие сутки россияне нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, 88 раз обстреливали территорию Украины с РСЗО
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